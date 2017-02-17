 

Порядок полной проверки е-деклараций вступил в силу

17 февраля 2017 г. 15:42
Источник: Украинские новости
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Порядок проведения контроля и полной проверки электронных деклараций чиновников вступил в силу.

Порядок был опубликован в бюллетене "Офіційний вісник України" в пятницу.

Порядок вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно ему, полная проверка по этому порядку проходит на протяжении 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки.

В случае необходимости сроки проверки могут быть продолжены до 30 дней.

В случае, если Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) получило информацию о возможном отображении в декларации недостоверных ведомостей, то агентство на протяжении 15 рабочих дней решает вопрос о проведении полной проверки декларации.

Полная проверка осуществляется в такой приоритетности: декларации лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение; декларации лиц, должности которых относятся к категории "А" государственной службы и к 1-3 категориям согласно закону "О службе в органах местного самоуправления; декларации судей, прокуроров, военных и т.д.

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