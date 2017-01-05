 

После инаугурации Трамп потребует реформирования ООН

05 января 2017 г. 14:48
Источник: УНИАН
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Об этом заявил спикер Трампа Шон Спайсер, сообщает Радио Свобода.

Спикер пояснил, что таким образом будущий глава Белого дома намерен сделать организацию более "эффективной и действенной". Спайсер подчеркнул, что Трамп будет работать со своей внешнеполитической командой, чтобы "убедиться, что Соединенные Штаты, которые обеспечивают значительную часть бюджета ООН, требуют реформ и изменений, чтобы доллары из наших налогов использовались эффективно".

Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ООН, предоставляя 22% от суммы 5,4 миллиарда долларов основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, который составляет 7,9 миллиарда долларов.

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