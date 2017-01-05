После инаугурации Трамп потребует реформирования ООН

Об этом заявил спикер Трампа Шон Спайсер, сообщает Радио Свобода.

Спикер пояснил, что таким образом будущий глава Белого дома намерен сделать организацию более "эффективной и действенной". Спайсер подчеркнул, что Трамп будет работать со своей внешнеполитической командой, чтобы "убедиться, что Соединенные Штаты, которые обеспечивают значительную часть бюджета ООН, требуют реформ и изменений, чтобы доллары из наших налогов использовались эффективно".

Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ООН, предоставляя 22% от суммы 5,4 миллиарда долларов основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, который составляет 7,9 миллиарда долларов.