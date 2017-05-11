Посол ЕС поздравил украинцев с безвизом на украинском языке

11 мая 2017 г. 15:38
Источник: Левый берег

Представительство Евросоюза в Украине распространило видеозапись, на которой дипломаты пригласили украинцев ездить в ЕС без виз.

Видео опубликовано дипмиссией в социальных сетях.

Его открывает обращение посла ЕС в Украине Хью Мингарелли, который констатирует, что решение о безвизе окончательно одобрено. Дипломат обратился к зрителям на украинском языке.

"Поздравляю украинцев! Европа стала к вам ближе. Путешествуйте по странам Европейского союза без виз!" - заявил он.

После Мингарелли к зрителям по одному обращались дипломаты из разных стран, работающих в представительстве - каждый на своем языке приглашал украинцев ехать в ЕС.

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