Посол Польши обвинил РФ в попытках поссорить его страну с Украиной

Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что Россия хочет поссорить Украину и Польшу.

Об этом дипломат заявил в интервью газете "День".

В частности, посол прокомментировал вопрос о Волынской трагедии. "Такой процесс был у нас с немцами: письма прощения друг перед другом. Я знаю, что представители наших обеих сторон (украинской и польской, - ред.) написали тоже такие письма друг другу, и я думал, что процесс пошел. Но, к сожалению, есть Россия, которая хочет нас поссорить, и делает все возможное для этого", - подчеркнул дипломат. Кроме того, он прокомментировал инцидент с сожжением украинского флага во время Марша в Варшаве летом и в декабре прошлого года в Перемышле.

"А если это сделал поляк, то он работает не на Польшу, а на какой-то другой интерес... Недавно кто-то повесил портрет Бандеры у нас на посольстве. И снова - фильм. Россия понимает, что социальные сети для них - это лучшее оружие, которое только может быть. Далее это переходит из соцсетей к мейнстриму... И это - проблема, Россия достигает того, чего хочет", - отметил посол.

При этом Пекло подчеркнул, что польское и украинское правительства понимают, что "ни в коем случае нам нельзя ссориться".

