 

Посол Украины в ЕС: безвизовый режим для украинцев может вступить в силу летом

09 марта 2017 г. 19:18
Источник: УНИАН

Глава Представительства Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий прогнозирует, что безвизовый режим для граждан Украины со стороны ЕС вступит в силу летом.

Об этом Точицкий сообщил в эфире «112 Украина».

«От сегодняшнего голосования Комитета по вопросам свобод (Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европейского парламента) до вступления в силу то есть когда гражданин Украины берет биометрический паспорт и пересекает границу без визы – еще будет 5 процедурных шагов. Они имеют определенность в 2-4 недели для того, чтобы готовились решения как в средине Европарламента, так и в средине Совета ЕС», - отметил он.

«Мы вышли на финишную прямую. Мы не исключаем на лето уже будет вступление в силу и, соответственно, использование этого безвизового режима», - добавил Точицкий.

Сегодня, 9 марта, Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел Европейского парламента поддержал текст законодательного акта относительно предоставления Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров.

Ожидается, что Европарламент будет голосовать за безвиз для Украины 5 апреля.

 

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