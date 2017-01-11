 

Посол Украины в США обсудил с советником Трампа ближайшие планы

11 января 2017 г. 14:18
Источник: Украинские новости
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Посол Украины в США Валерий Чалый в ходе встречи с советником по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Майклом Флинном обсудил ближайшие планы взаимодействия. Об этом Валерий Чалый написал в Facebook.

"Американская традиция, которую, как мне кажется, стоит перенять и в Украине: передача эстафеты в Институте мира от одной команды другой. Советник президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, которой благодарен за сотрудничество, и советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн, с которым обсуждаем ближайшие планы взаимодействия", - написал он.

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