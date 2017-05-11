Посольство ЕС запустило информационную кампанию, которая расскажет о правилах и преимуществах "безвиза"

Представительство Европейского Союза запустило информационную кампанию "Открой Европу" с целью рассказать гражданам Украины о правилах и преимуществах безвизового режима со странами ЕС.

Согласно сообщению пресс-службы посольства в четверг, коммуникационная кампания стартует с запуска информационной платформы по адресу www.openeurope.in.ua.

"Материалы ориентированы на самую широкую аудиторию - от студентов до пенсионеров, путешествующих, бизнесменов. Все главные аспекты безвизовых поездок в ЕС разъясняются в удобной форме вопросов и ответов, простым и доступным языком. Разделы для путешественников подробно объясняют правила и возможности безвиза - роль биометрического загранпаспорта, правила пересечения границы, сроки пребывания в ЕС, возможности для туризма, краткосрочного обучения и развития бизнеса", - говорится в сообщении.

Также на сайте есть отдельные разделы для путешественников с детьми, для жителей аннексированного РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, для тех, кто планирует учиться и работать в ЕС, а также раздел о возможностях участия в программах ЕС для студентов и ученых из Украины.

Сайт доступен на украинском и русском языках и будет действовать до конца 2018 года.