Постановление Рады об отставке Гройсмана без отставки Кабмина неконституционно

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что проект постановления Верховной Рады об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана без отставки всего Кабинета министров является неконституционным.

"Сегодня, насколько я знаю, аппарат Верховной Рады четко дал разъяснение относительно того, что это постановление было снято как противоречащее Конституции, поскольку нормы Конституции предусматривают, что правительство не может быть отправлено в отставку до окончания 1 года после утверждения программы деятельности правительства", - сказал он журналистам после пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве.

Вторым основанием для снятия проекта постановления с регистрации, по словам министра, является то, что такая инициатива должна быть поддержана 150 депутатами парламента.

"Вообще, такое экзотическое постановление об отставке премьера без отставки правительства не является конституционным и находится вне конституционного поля", - сказал министр.