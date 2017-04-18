Постпред США при ООН призвала власти Чечни расследовать похищения геев в республике

Власти Чечни "должны немедленно расследовать" заявления о похищениях, пытках и убийстве людей в республике на основе их сексуальной ориентации.

Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли.

По ее словам, "если они окажутся правдой, эти нарушения прав человека нельзя игнорировать", а "чеченские власти должны привлечь связанных с этим лиц к ответственности".

"Мы выступаем против всех форм дискриминации, в том числе основанных на сексуальной ориентации", - отметила Хейли.

8 апреля Госдепартамент США призвал Россию расследовать случаи преследования мужчин-гомосексуалов в Чечне и "принять меры для освобождения незаконно задержанных".

Накануне Генпрокуратура РФ сообщила, что правоохранительные органы Чечни начали проверку данных "Новой газеты" о массовых задержаниях и убийствах гомосексуалов в республике.

В сообщении российской Генпрокуратуры также говорилось о поступивших в ведомство запросах от "Новой газеты" и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о предполагаемых массовых похищениях людей.

Статья "Новой газеты" о задержаниях геев в Чечне вышла 1 апреля. В ней говорилось, что в ходе этих задержаний погибли как минимум три человека. "Новая газета" также опубликовала истории свидетелей произошедшего.

Пресс-секретарь главы Чечни опроверг информацию о задержаниях, отметив, что невозможно преследовать тех, кого в республике нет.

В середине апреля "Новая газета" опубликовала заявление, в котором говорилось об угрозах в адрес издания со стороны чеченского духовенства.

Позднее муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев пригрозил журналистам "возмездием Аллаха" из-за того, что они "задели весь чеченский народ", а министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров призвал газету извиниться и "прекратить истерию вокруг несуществующих "угроз".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал незаконные "методы воздействия" на журналистов недопустимыми.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук обратился к чеченскому министру печати и информации, призвав его провести расследование, если он не согласен с публикациями "Новой газеты".