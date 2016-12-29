Пострадавших во время Майдана планируют внести в реестр льготников

Сейчас готовится постановление правительства о внесении изменений в реестр льготников, в частности, туда внесут 950 пострадавших на время событий на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года.

"Готовится постановление Кабинета министров об изменениях в Единый государственный реестр льготников. Предлагается в этот реестр включить, во-первых, студентов, которые будут получать социальные стипендии, и, во-вторых, это пострадавшие во время массовых акций гражданского протеста в Киеве в 2013- 2014 годах. Таких людей всего-навсего в стране 950 человек", - сказал он.