 

Пострадавших во время Майдана планируют внести в реестр льготников

29 декабря 2016 г. 14:11
Источник: УНН
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 Сейчас готовится постановление правительства о внесении изменений в реестр льготников, в частности, туда внесут 950 пострадавших на время событий на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года.

"Готовится постановление Кабинета министров об изменениях в Единый государственный реестр льготников. Предлагается в этот реестр включить, во-первых, студентов, которые будут получать социальные стипендии, и, во-вторых, это пострадавшие во время массовых акций гражданского протеста в Киеве в 2013- 2014 годах. Таких людей всего-навсего в стране 950 человек", - сказал он.

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