Правительство Британии опубликовало план Brexit

Правительство Великобритании опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. Об этом сообщает служба BBC.

Документ получил название "Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним". В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе Brexit. Ранее их уже обозначила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Правительство обещает вернуть контроль над британскими законами, то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза. Также правительство обещает усилить контроль за иммиграцией из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговле и таможенном союзе.

Сообщается, что Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать граждан ЕС, уже живущих на территории страны. Правительство также обещает обеспечить мягкий процесс выхода из ЕС.

"Министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил в парламенте в среду, что правительство пытается ослабить неопределенность, связанную с Brexit. Правительство хочет, чтобы результат Brexit был выгоден как для Британии, так и для ЕС", - сообщает BBC.