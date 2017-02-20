Правительство Германии передало дизель-генераторы для аварийного питания в Авдеевке

Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) по поручению Федерального правительства Германии передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины два дизельные генераторы мощностью до 600 кВт каждый для использования в Авдеевке (Донецкая обл.).

"Генераторы могут в любое время в мобильном режиме использоваться в кризисных точках в Восточной Украине, чтобы компенсировать перебои в поставках электроэнергии и воды в результате боевых действий и обусловленные ими повреждения инфраструктуры", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник посольством ФРГ в Украине.

Кроме того, отмечается в информации, GIZ поставит еще пять палаток с отоплением на 20 мест каждая, оснащенных в соответствии с дизельными пушками для обогрева мощностью 20 кВт и дизельными генераторами тока мощностью 5,5 кВт.

"Это мероприятие является частью широкой программы поддержки Украины Германией, сочетающей адресные краткосрочные аварийные мероприятия со средне- и долгосрочными мерами по оказанию поддержки", - отмечают в посольстве ФРГ в Украине.