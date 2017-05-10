Правительство не планирует в ближайшие годы повышать пенсионный возраст, - Розенко

Пенсионная реформа, которую разрабатывает Кабинет министров, не предусматривает повышения пенсионного возраста. Это в очередной раз подчеркнул вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Правительственный портал.

"Правительство разрабатывает свою концепцию и нарабатывает вариант пенсионной реформы, но в нем вы точно не увидите повышения пенсионного возраста. Повышения пенсионного возраста в ближайшие годы в Украине не будет", - сказал Розенко.

Комментируя информацию относительно требований Международного валютного фонда о повышении пенсионного возраста, он отметил, что есть разница между тем, чего хочет МВФ, и тем, что правительство Украины договаривается с фондом.

"Все прописано в наших основополагающих документах. Статья в интернет-издании или газете, безусловно, может быть точкой зрения группы экспертов МВФ, но у нас есть официальный документ, который называется "письмо о намерениях", где прописаны основные принципы, по которым мы будем работать. В последнем подписанном документе нет ни одного упоминания о повышении пенсионного возраста. Поэтому я бы не говорил: "или конец сотрудничества с МВФ, или повышение пенсионного возраста". Так вопрос не стоит. Предполагается дальнейшее сотрудничество с МВФ и проведение пенсионной реформы", - пояснил вице-премьер-министр.