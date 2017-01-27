 

Правительство утвердило стратегию реформирования ГСЧС

27 января 2017 г. 16:03
Источник: Интерфакс-Украина
1 просмотр

Кабинет министров Украины на заседании 25 января утвердил стратегию реформирования системы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел, принятие данного решения будет способствовать созданию современной эффективной системы предотвращения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Согласно стратегии, в течение трех лет будут создаваться новые и реформироваться существующие пожарно-спасательные подразделения местной и добровольной пожарной охраны в объединенных территориальных общинах. В регионах вводится формирование волонтерского движения в сфере гражданской защиты, подготовка добровольцев-пожарных и включения их в расчет сил реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары.

"Важно, что указанным документом регламентируется возложение на органы местного самоуправления ответственности за пожарную безопасность населенных пунктов и территорий. Отныне именно органы местного самоуправления должны стимулировать граждан вступать в местную пожарную охрану, добровольные пожарные (аварийно-спасательные) формирования", - отмечено в сообщении.

Ожидается, что реализация стратегии обеспечит достаточный уровень безопасности населения, защищенность территорий, объектов экономики от угроз природного и техногенного характера, повысит эффективность функционирования сил гражданской защиты.

Финансирование мероприятий стратегии будет осуществляться за счет государственного и местных бюджетов в пределах расходов, предусмотренных главным распорядителям средств на соответствующий год, а также с привлечением других, не запрещенных законодательством, источников, в т.ч. международной технической помощи.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.