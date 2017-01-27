Правительство утвердило стратегию реформирования ГСЧС

Кабинет министров Украины на заседании 25 января утвердил стратегию реформирования системы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел, принятие данного решения будет способствовать созданию современной эффективной системы предотвращения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Согласно стратегии, в течение трех лет будут создаваться новые и реформироваться существующие пожарно-спасательные подразделения местной и добровольной пожарной охраны в объединенных территориальных общинах. В регионах вводится формирование волонтерского движения в сфере гражданской защиты, подготовка добровольцев-пожарных и включения их в расчет сил реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары.

"Важно, что указанным документом регламентируется возложение на органы местного самоуправления ответственности за пожарную безопасность населенных пунктов и территорий. Отныне именно органы местного самоуправления должны стимулировать граждан вступать в местную пожарную охрану, добровольные пожарные (аварийно-спасательные) формирования", - отмечено в сообщении.

Ожидается, что реализация стратегии обеспечит достаточный уровень безопасности населения, защищенность территорий, объектов экономики от угроз природного и техногенного характера, повысит эффективность функционирования сил гражданской защиты.

Финансирование мероприятий стратегии будет осуществляться за счет государственного и местных бюджетов в пределах расходов, предусмотренных главным распорядителям средств на соответствующий год, а также с привлечением других, не запрещенных законодательством, источников, в т.ч. международной технической помощи.