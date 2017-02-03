Правящий с 1979 года президент Анголы уйдет в отставку

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03 февраля 2017 г. 14:23
Источник: Левый берег
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74-летний президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, который находится при власти с 1979 года, уйдет в отставку.

Об этом он сообщил на заседании правящей партии "Народное движение за освобождение Анголы" (MPLA), пишет AFP.

В августе 2017 года в Анголе пройдут парламентские выборы, и MPLA возглавит на них министра обороны Жоау Лоуренсу. Лидер списка автоматически возглавит государство, так как обычные выборы президента в Анголе не проводятся.

Напомним, что в начале 2017 года правивший 22 года президент Гамбии покинул свою должность, проиграв выборы. Он не хотел уходить, но был вынужден сделать это под давлением соседних стран.

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