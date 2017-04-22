Представитель Госдепа приедет в Украину обсудить программы военной помощи

Заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам посол Тина Кайданов на следующей неделе посетит Украину, чтобы обсудить программы военной помощи. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на официальное заявление Госдепа.

В сообщении говорится, что Кайданов в период 23-29 апреля совершит визиты в Германию, Эстонии и Украины для обсуждения ряда вопросов международной безопасности.

"В Эстонии и Украине посол Кайданов встретится с чиновниками гражданских ведомств и министерств обороны, для обсуждения широкого спектра военно-политических вопросов, в том числе региональных стратегических приоритетов, а также помощи в сферах безопасности, сотрудничества между оборонными ведомствами и связанными с этим вопросами", - отмечается в распространенном документе.

Начнет свой визит американский посол с Германии. Там она проведет консультации с представителями Европейского командования США в ФРГ и встретится с другими высокопоставленными американскими представителями в регионе.

Напомним, накануне министр финансов Александр Данилюк завил, что на нынешнем этапе Украина более заинтересована в военной помощи от США, чем в финансовой.