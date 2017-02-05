Прекращение войны на востоке Украины может стать первой победой Трампа, - Лубкивский

Соединенные Штаты нужно приобщать к урегулированию ситуации на Донбассе,- заявил в эфире канала 112 посол, координатор движения «Справедливость» Маркиян Лубкивский. Так он прокомментировал очередное обострение ситуации в Авдеевке накануне телефонного разговора президентов Украины и США.

«Прекращение войны на востоке Украины может стать первой победой новой Америки Дональда Трампа. Надеюсь, что Соединенные Штаты будут приобщены к процессу урегулирования ситуации на Донбассе», - подчеркнул Лубкивский.Дипломат также назвал одну из ключевых проблем, урегулирование ситуации – консолидацию общества и привел пример Хорватии.

«Почему была консолидация в Хорватии? Потому что не было контрабанды, коррупции в таких размерах, как оно есть сегодня у нас. Общество доверяло власти, а власть не давала аргументы для критики своих действий», - подчеркнул Лубкивский.