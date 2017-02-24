Премьер Албании попросил у США защиты от России

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал США не забывать о Балканах, поскольку это может грозить распространением влияния России на страны полуострова.

Об этом он заявил в интервью британскому The Telegraph.

"Балканы находятся в опасности попадания под российское влияние, если администрация Трампа будет игнорировать регион", - заявил он.

По мнению албанского премьера, без американской поддержки Балканы уже не будут тем регионом, где царит мир и сотрудничество.

"Россия заинтересована в распространении своего влияния, и его много в этом регионе", - заявил Рама.

Ранее издание The Telegraph опубликовало расследование, в котором утверждается, что в 2016 году при одобрении и поддержке Москвы заговорщики в соседней с Албанией Черногории планировали путч и убийство премьер-министра Мило Джукановича. Согласно The Telegraph, спецслужбы Великобритании и США собрали доказательства того, что Россия имела отношение к сговору "на высоком уровне". Москва традиционно отрицает все обвинения.