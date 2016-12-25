Премьер Израиля вызвал послов стран, голосовавших за резолюцию ООН

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25 декабря 2016 г. 13:13
Источник: РБК-Украина
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал на беседу послов стран-членов Совета безопасности ООН, поддержавших резолюцию о прекращении строительства поселений в Палестине. Об этом сообщают российские СМИ.

"Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание МИД вызвать на беседу послов стран-членов СБ ООН, голосовавших за резолюцию против поселенческой деятельности", - говорится в сообщении.

В канцелярии израильского премьера уточнили, что речь идет о тех странах, у которых есть дипотношения с Израилем. Документ поддержали 14 из 15 стран-членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась.

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