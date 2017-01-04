 

Премьер Мальты уверяет, что члены ЕС имеют общую позицию относительно Brexit

04 января 2017 г. 19:25
Источник: Укринформ
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Джозеф Мускат, премьер-министр Мальты, которая председательствует в Совете ЕС, заявил, что члены Евросоюза имеют общую позицию относительно выхода Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает DW.

"Я посетил практически все 26 стран-членов (...), в которых имеет место сближение в отношении  Brexit. Я никогда не видел такого сближения в европейской семье", - сказал Мускат журналистам в среду, 4 января, на полях дипломатической встречи в Словении.

Однако при этом Мускат подчеркнул, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся не ранее, чем Лондон формально прибегнет к применению статьи 50 Лиссабонского договора, которая регулирует выход стран-членов из союза. "Мы по-прежнему придерживаемся пункта, что никаких переговоров не будет без официального заявления", - цитирует Муската информагентство Reuters. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что она сделает соответствующее заявление о Brexit в конце марта.

В первом полугодии 2017 года Мальта будет возглавлять Совет ЕС. Социал-демократическая партия Мальты, которую представляет Мускат, в 2004 году выступала против членства островного государства в ЕС.

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