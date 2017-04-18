Премьер-министр Великобритании объявила досрочные выборы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня, пишет "Би-би-си".

Она заявила, что Британия нуждается в уверенности, стабильности и сильном руководстве после референдума о выходе из состава Европейского союза.

Палата общин проголосует за предложение Терезы Мэй в среду.

Предыдущие выборы в британский парламент прошли 7 мая 2015 года. Победу на них одержала Консервативная партия, набравшая 36,9% голосов (330 мандатов). Лейбористы получили поддержку 30,4% избирателей (232 мандата), Шотландская национальная партия - 4,7% (56 мандатов).

Парламент в Великобритании избирают раз в пять лет.