 

Президент Филиппин поклялся убивать чиновников, участвующих в торговле наркотиками

10 января 2017 г. 16:50
Источник: РБК-Украина
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Президент Филиппин Родриго Дутерте поклялся убивать мэров и должностных лиц, которые занимаются незаконной торговлей наркотиками в стране. Об этом передает издание The Independent.

Дутерте составил так называемый "нарко-список", который насчитывает от 5 до 10 тыс. имен мэров, чиновников, правоохранителей и других государственных служащих, и заявил, что теперь начнет "работать над ним".

"Посмотри, есть ли твое имя в списке. Если есть, у тебя проблемы. Я действительно убью тебя", - обратился Дутерте к мэрам.

Отмечается, что один человек из списка уже был убит во время перестрелки с полицией в ходе операции по борьбе с наркотиками.

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