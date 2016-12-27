 

Президент Молдовы уволил министра обороны за то, что он "кокетничал с НАТО"

27 декабря 2016 г. 12:25
Источник: РБК-Украина
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Президент Молдовы Игорь Додон отправил в отставку министра обороны Анатола Шалару за то, что тот "кокетничал с НАТО". Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном Додоном, передают местные СМИ.

Президент Молдовы отметил, что Шалару поддерживал появление американской военной техники на площади Великого национального собрания  в День Победы, в чем Додон видит провокацию. Кроме того, экс-министр обороны Молдовы открыто выступал и выступает за объединение Республики Молдова с Румынией.

Также Шалару уволил большое количество профессионалов из системы обороны и государственной безопасности, заменив их либералами.

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