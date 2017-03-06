Президент ПАСЕ 9 марта проведет переговоры с делегацией РФ

В четверг, 9 марта, в Мадриде президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт проведет переговоры с делегацией Российской Федерации, которая находится под санкциями Ассамблеи.

Борьба за Украину на мировых площадках продолжается, добавил Арьев / УНИАН Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

«В четверг в Мадриде президент ПАСЕ Аграмунт привлечет к работе постоянного комитета Ассамблеи делегацию Госдумы и сената РФ. Не вернуть, а так, поговорить. Часы хочет он с ними сверить, так сказать. Ок, поговорим. Нам есть что сказать им в лицо: от имени украинской делегации я инициировал дебаты по обострению на Донбассе», - отметил политик.

«Думаю, если украинцы Мадрида придут с плакатами встретить депутатов РФ, тоже будет неплохо. Борьба за Украину на мировых площадках продолжается, и у меня и моих коллег есть достаточно сил и мотивации отстаивать интересы государства», - добавил Арьев.