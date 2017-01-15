 

Президент Сербии угрожает применить армию против Косово

15 января 2017 г. 18:41
Источник: Зеркало недели
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Президент Сербии Томислав Николич заявил о готовности направить в Косово армию для защиты этнических сербов. "Если они будут убивать сербов, то да", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Сербия готова послать свою армию.

Как сообщают местные СМИ, Николич сделал это заявление после заседания Совета национальной безопасности, которое состоялось в Генеральном штабе армии Сербии. Президент подчеркнул, что не хочет конфликта, однако по конституции будет обязан защищать своих граждан. Накануне на границе с Косово был остановлен поезд, который отправился из Белграда. Купленный на России состав снаружи был разрисован фразой "Косово – это Сербия" на 21 языке, а внутри - изображениями сербских монастырей и церквей. Таким образом Сербия собиралась восстановить железнодорожное сообщение, прерванное 18 лет назад.

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