Президент Сербии угрожает применить армию против Косово

Президент Сербии Томислав Николич заявил о готовности направить в Косово армию для защиты этнических сербов. "Если они будут убивать сербов, то да", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Сербия готова послать свою армию.

Как сообщают местные СМИ, Николич сделал это заявление после заседания Совета национальной безопасности, которое состоялось в Генеральном штабе армии Сербии. Президент подчеркнул, что не хочет конфликта, однако по конституции будет обязан защищать своих граждан. Накануне на границе с Косово был остановлен поезд, который отправился из Белграда. Купленный на России состав снаружи был разрисован фразой "Косово – это Сербия" на 21 языке, а внутри - изображениями сербских монастырей и церквей. Таким образом Сербия собиралась восстановить железнодорожное сообщение, прерванное 18 лет назад.