 

Президент Словакии поддержал Украину и высказался за немедленное прекращение огня на Донбассе

02 февраля 2017 г. 16:51
Источник: Интерфакс-Украина
9 просмотров

Президент Словакии Андрей Киска в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко изложил поддержку Украине и высказался за немедленное прекращение огня, сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

П.Порошенко поблагодарил словацкого коллегу за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассказал об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе. "Российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможность восстановить электроснабжение. Мир должен быть активнее в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь", - сказал президент.

Он отметил важность соблюдения режима санкций ЕС против РФ до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках Минского процесса.

П.Порошенко и А.Киска обменялись мнениями по вопросам повестки дня двусторонних отношений и международного сотрудничества, а также обсудили вопросы участия Словакии в реформировании украинской экономики, сотрудничество в энергетической сфере. Отдельное внимание было уделено поддержке словацкой стороной введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.