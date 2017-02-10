Президент Словении встретился с Меркель, Путиным и летит в Украину

Президент Словении Борут Пахор воскресенье, 12 февраля, посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"12 февраля президент Петр Порошенко встретится с президентом Республики Словения Пахор, который осуществит рабочий визит в Украину", - говорится в сообщении.

Подробности визита не сообщаются.

Однако известно, что в четверг, 9 февраля, Пахор был в Берлине, где встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В пятницу, 10 февраля, словенский президент прилетел в Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

На сайте президента Словении говорится, что и в Берлине, и в Москве обсуждалась ситуация в Украине. Переговоры с Петром Порошенко также будут касаться выполнения минских договоренностей.

Напомним, в ноябре прошлого года Порошенко посетил Словению. Он провел ряд встреч с руководителями ведущих словенских компаний, в том числе работающих на украинском рынке, а также с президентом Пахором. В ходе визита был подписан ряд двусторонних документов.