 

Президент Турции назвал теракт в Стамбуле "попыткой посеять хаос в стране"

01 января 2017 г. 18:51
Источник: УНИАН
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал теракт в Стамбуле в Новогоднюю ночь попыткой создать хаос в стране.

 Об этом он сказал в заявлении к нации в воскресенье, передает «Радио Свобода».

«Они пытаются создать хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать нашу страну с помощью ужасных нападений на мирных жителей», - отметил Эрдоган. По его словам, «как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми».

Также Эрдоган заявил, что нападения, которые осуществляются в Турции различными террористическими организациями, связаны с процессами в регионе в целом.

«Турция будет противостоять не только вооруженным атакам террористов и их пособников, но и давлению в экономической, политической и социальной сферах», - заверил президент Турции.

Между тем ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку, о судьбе самого нападавшего тоже ничего не известно. «Наши силы безопасности начали необходимые операции. Даст Бог, он (нападавший) будет пойман в течение короткого периода времени», - сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

 

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