При обстреле Сартаны повреждены 30 домов

Боевики с вечера пятницы дважды наносили артудары по прифронтовому поселку Сартана у Мариуполя. По состоянию на утро субботы известно, что повреждения получили 30 сооружений, в том числе 28 частных домовладений.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Часть поселка обесточена, без света остались и жители расположенной рядом Талаковки. В некоторых домах осколками был перебит газопровод и прекращена подача газа. Коммунальные службы, работавшие в условиях полной темноты, за несколько часов восстановили электроснабжение. Без газа остается один дом.

Кроме осколочных повреждений зданий, зафиксировано два прямых попадания. В доме по улице Северной взрывной волной выбиты все окна. В момент обстрела в доме находилась семья с тремя детьми. Они чудом не пострадали.

В целом снаряды разорвались на шести улицах - Крайней, Пушкина, Северной, тупика Северного, Генерала Куркчи и Шмидта.