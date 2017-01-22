 

При сходе поезда с рельсов в Индии погибли 36 человек

22 января 2017 г. 16:15
Источник: Левый Берег
1 просмотр

В Индии как минимум 36 человек погибли и десятки получили ранения в результате крушения поезда в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны, сообщает Би-би-си со ссылкой на местные власти.

Семь вагонов и тепловоз сошли с рельсов возле станции в округе Визианагарам. Многие пассажиры поезда до сих пор остаются под завалами, и спасатели опасаются, что число жертв может возрасти.

Причины аварии поезда пока неизвестны. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в две близлежащие больницы.

Крушение произошло вечером в субботу, поезд направлялся из Джагдалпура в Бхубанешвар.

Аварии поездов в Индии происходят довольно часто, так как железнодорожная сеть страны находится в плохом состоянии.

В ноябре прошлого года более 140 человек погибли в результате крушения поезда в штате Уттар-Прадеш на севере страны.

В марте 2015 года в результате железнодорожной аварии в том же штате погибли 39 человек.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.