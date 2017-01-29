Приднестровье обвиняет Молдову в "психологическом давлении"

Руководство непризнанной республики Приднестровье возмущено действиями властей Молдовы относительно задержания чиновников республики, обвиняет Кишинев в "психологическом давлении" и грозит "усложнением диалога" по урегулированию приднестровской проблемы.

Об этом пишет NewsMaker.

Такое заявление МИД "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР – ред.) была распространена после того, как 28 января, в Кишиневе был задержан "министр промышленности и регионального развития ПМР" Николай Глига.

"Подобные деструктивные подходы в отношении членов правительства ПМР, пересекающих границу РМ (Республика Молдова – ред.) в аэропорту Кишинева, стали повседневной практикой", – цитирует издание сообщение "МИД Приднестровья".

"Обращает на себя внимание, что односторонние действия компетентных органов Республики Молдова не имеют под собой объективных оснований и являются политически мотивированными. При этом не оставляет сомнений, что меры по ограничению свободы передвижения членов правительства ПМР направлены исключительно на оказание морально-психологического давления на представителей руководства Приднестровской Молдавской Республики", – продолжается в заявлении ведомства".

В приднестровском МИДЕ также предупреждают о возможных последствиях для перспектив стабилизации отношений между ПМР и Молдовой.

"Процесс выстраивания предметного диалога в духе взаимного уважения невозможен без отказа молдавской стороны от практики давления на Приднестровье во всех сферах, включая свободу передвижения", - отмечают в "ПМР".