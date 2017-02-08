 

Приватности нет. 72% "анонимной" истории просмотра сайтов привязали к реальным пользователям

08 февраля 2017 г. 10:17
Источник: Новое Время
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Исследователям из Стэнфорда и Принстона удалось идентифицировать 70% пользователей путем сравнения их истории посещения веб-страниц с общедоступной информацией в социальных сетях.

Ученые сравнивали историю посещения сайтов в режиме инкогнито с постами в Twitter, отмечает The Stack.

Испытуемые использовали расширение Chrome, которое сохраняет их историю просмотра. Затем исследователи использовали собственный протокол сокращения ссылок для выявления ссылок типа t.co. 81% данных после прохождения через программу деанонимизации содержали корректную информацию о пользователе. При этом в 72% случаев пользователя удалось однозначно идентифицировать.

Как уточняют авторы исследования, брокеры данных и рекламодатели могут собрать достаточную историю с помощью отслеживания файлов cookie и провести успешную идентификацию пользователя.

Использование протокола HTTPS соединения и услуги VPN могут ограничить воздействие таких попыток повторной идентификации, хотя первый способ не маскирует базовый URL сайта, а второй не мешает отслеживания cookie.

"Пользователи могут предположить, что они являются анонимными, когда они просматривают новости или веб-сайты о здоровье, но наша работа добавляет новый путь, которым компании могут узнать личность пользователя", - комментирует доцент кафедры информатики в Принстонском университете Арвинд Нараянан.

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