Проблемы ВУЗов и реформа образования

11 мая 2017 г. 18:48
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Народный депутат Олег Ляшко приехал с подарками в харьковский педагогический университет, в котором когда-то учился сам. Здесь его очень рады были видеть, но при этом и рассказли о  насущных проблемах.

Олег Ляшко, народный депутат, лидер "Радикальной партии":

Ключове, це одне - це видсутність достойного фінансування для вищої освіти. Тому що ВУЗ лише на 35 відсотків забезпечений, і не лише цей ВУЗ а заголом всі ВУЗи по Україні забезпечені державним фінансуванням, а все інше мають самі заробляти.

В целом же Олег Ляшко не сомневается в необходимости реформы в системе образования.

Олег Ляшко, народный депутат, лидер "Радикальной партии":

Я вважаю, що ця реформа освіти повинна переслідувати одну мету - щоб наші люди отримували достойні знання, щоб наші діти були конкурентоспроможними, щоб вони незалежно від того в селі, чи в місті, мали доступ до Інтернету, до сучасних засобів навчання.

Олег Ляшко заверил, что добьется того, чтобы студентам было престижно учиться в украинских ВУЗах, а преподаватели получали достойную зарплату.

 

Видео: 

Проблемы ВУЗов и реформа образования - 11.05.2017

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