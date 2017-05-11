Проблемы ВУЗов и реформа образования

Народный депутат Олег Ляшко приехал с подарками в харьковский педагогический университет, в котором когда-то учился сам. Здесь его очень рады были видеть, но при этом и рассказли о насущных проблемах.

Олег Ляшко, народный депутат, лидер "Радикальной партии":

Ключове, це одне - це видсутність достойного фінансування для вищої освіти. Тому що ВУЗ лише на 35 відсотків забезпечений, і не лише цей ВУЗ а заголом всі ВУЗи по Україні забезпечені державним фінансуванням, а все інше мають самі заробляти.

В целом же Олег Ляшко не сомневается в необходимости реформы в системе образования.

Олег Ляшко, народный депутат, лидер "Радикальной партии":

Я вважаю, що ця реформа освіти повинна переслідувати одну мету - щоб наші люди отримували достойні знання, щоб наші діти були конкурентоспроможними, щоб вони незалежно від того в селі, чи в місті, мали доступ до Інтернету, до сучасних засобів навчання.

Олег Ляшко заверил, что добьется того, чтобы студентам было престижно учиться в украинских ВУЗах, а преподаватели получали достойную зарплату.