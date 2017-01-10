Прокуратура допросит Пашинского об инциденте со стрельбой

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10 января 2017 г. 11:58
Источник: Украинская правда
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Прокуратура намерена допросить 10 января депутата от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского.

Об этом сам нардеп сообщил во вторник в Facebook.

Дело касается пресловутого инцидента со стрельбой, который имел место перед Новым годом.

Пашинский отмечает, что "заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации".

"Друзья спрашивают, поступил бы я так же, если бы эта ситуация повторилась, учитывая то количество грязи, которая вылилась на меня за последнюю неделю?", – заявил нардеп.

"Каждый год тысячи людей страдают от пьяных хулиганов. И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, муж и отец своих детей", – отметил Пашинский.

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