Прокуратура допросит Пашинского об инциденте со стрельбой

Прокуратура намерена допросить 10 января депутата от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского.

Об этом сам нардеп сообщил во вторник в Facebook.

Дело касается пресловутого инцидента со стрельбой, который имел место перед Новым годом.

Пашинский отмечает, что "заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации".

"Друзья спрашивают, поступил бы я так же, если бы эта ситуация повторилась, учитывая то количество грязи, которая вылилась на меня за последнюю неделю?", – заявил нардеп.

"Каждый год тысячи людей страдают от пьяных хулиганов. И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, муж и отец своих детей", – отметил Пашинский.