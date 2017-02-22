Прокуратура Крыма вызвала нардепа Артеменко на допрос по делу о госизмене

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22 февраля 2017 г. 19:16
Источник: Левый берег
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Прокуратура Крыма вызывает депутата Верховной Рады Андрея Артеменко на допрос по уголовному производству о государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Сегодня отправили повестку по месту проживания и по месту работы в Верховную Раду",- рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.По ее словам, Артеменко должен явиться на допрос в течение трех дней.

Напомним, 19 февраля стало известно, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по нацбезопасности и обороне Майклу Флинну якобы план урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который предусматривает "вывод всех российских войск с востока Украины и проведение в стране референдума о передаче Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет", и компромат на украинскую власть.

21 февраля прокуратура АР Крым открыла в отношении Артеменко уголовное производство.

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