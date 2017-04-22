Прокуратура обжалует решение относительно меры пресечения для Мартыненко

22 апреля 2017 г. 16:49
Источник: Новое время
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Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать решение Соломенского районного суда Киева, который постановил отпустить бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко на поруки. Об этом прокуроры заявили после оглашения судом решения, передает Радио Свобода.

По мнению прокуроров, на суд осуществлялось давление. Так, они напомнили о том, что на заседаниях в пятницу и субботу присутствовали депутаты “Народного фронта”. Прокуроры отметили, что некоторые из них вели себя неприемлемо.

Прокурор Роман Симкив отметил: “Если бы не было всего этого, мы согласились бы с решением суда. А так будем свою позицию излагать в апелляционной жалобе”.

Напомним, что в субботу, 22 апреля, Соломенский суд Киева принял решение отпустить Николая Мартыненко на поруки и определил в качестве поручителей 18 депутатов Верховной Рады, министра молодежи и спорта Игоря Жданова и заместителя председателя ЦИК Андрея Магеру.

Согласно решению суда, Мартыненко должен сдать заграничные паспорта и не покидать территорию Украины.

Экс-нардеп заверил, что не будет просить политического убежища и не будет влиять на депутатов "НФ" и министра юстиции Павла Петренко.

20 апреля НАБУ задержало Мартыненко по делу о растрате $17,28 млн на украинском госпредприятии Восточный ГОК при поставках уранового концентрата из Казахстана.

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