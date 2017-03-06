Пропавшими без вести на сегодня считаются 483 украинцев – Геращенко

Согласно спискам Службы безопасности Украины, на сегодняшний день пропавшими без вести считаются 483 украинцев, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"На сегодняшний день пропавшими без вести остаются 483 украинцев (согласно спискам СБУ), в заложниках 113 человек (знаем о местонахождении только 58 граждан из этого списка)", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник после встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Она отметила, что Украинская сторона поддерживает инициативу МККК по созданию механизма для поиска пропавших без вести и создания дополнительных механизмов и рычагов для защиты критической инфраструктуры.