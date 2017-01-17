 

Пророссийские боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ – сводка АТО

17 января 2017 г. 20:13
Источник: Новое Время
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Во вторник, 17 января, пророссийские боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении террористы из 82 миллиметровых минометов вели огонь по Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП - по Березовой. По Широкино огонь вел снайпер боевиков.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов террористы обстреляли Троицкое.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Авдеевке и Опытному.

Потерь среди украинских военных нет.

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