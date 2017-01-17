Против российского учителя завели новое дело из-за стихотворения об Украине

Кромской межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Орловской области России возбудил новое уголовное дело против уволенного за свою позицию учителя немецкого языка местной средней школы Александра Бывшева.

Об этом он сам рассказал Новой газете.

По его словам, 17 января к нему в дом пришли трое сотрудников Центра противодействия экстремизму и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды". У него изъяли ноутбук и все носители.

Новое уголовное дело против Бывшева связано с его стихотворением На независимость Украины.По его словам, из предъявленных ему документов следует, что уголовное дело было возбуждено еще 30 сентября 2016 году.

Ранее против Бывшева уже велось расследование в связи с его творчеством, посвященным Украине. В 2015 году его в судебном порядке лишили права заниматься педагогической деятельностью. Тогда суд признал противозаконным его стихотворение Украинским патриотам, в котором он призвал украинцев бороться за Крым.