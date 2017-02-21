 

Против террористов ОРДЛО завели уже тысячи производств – Луценко

21 февраля 2017 г. 17:34
Источник: Украинская правда
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Правоохранительные органы Украины зарегистрировали тысячи уголовных производств против террористов так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом во вторник рассказал Генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам все обстрелы боевиками идентифицируются как теракты. Луценко сказал, что это станет своеобразным обращением к международным партнерам Украины.

"Мы нуждаемся в защите мирного населения от террористических актов, которые постоянно совершаются на территории Украины. Мы нуждаемся в скорейшем политическом решении о начале международного уголовного преследования членов террористической организации "ЛНР" и "ДНР", - сказал он.

"Тысячи, я не ошибаюсь, тысячи уголовных производств по их действиям против мирных жителей, против детей, женщин, больниц, против детских садов... зафиксировано всеми правоохранительными органами и есть в реестре Генпрокуратуры", - добавил Луценко.
Он заявил, что международное сообщество должно "осознать", что Украина имеет дело с террористами.

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