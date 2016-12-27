Путин дал старт поставкам газа в Крым из России

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт поставкам газа в Крым по новому магистральному газопроводу Краснодарский край – Крым.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"На базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017–2018 году, две электростанции мощностью по 470 мегаватт... За четыре года здесь в ближайшее время должно быть построено и реконструировано 70 километров магистральных и 2,5 тысячи межпоселковых газопроводов, 8 газоперекачивающих станций", - заявил он.

Напомним, 23 декабря Путин сообщил, что компания "Черноморнефтегаз" завершила работы по подключению к газотранспортной системе России.

По данным украинского "Черноморнефтегеза", Россия ежегодно добывает на украинском шельфе Черного моря, который был незаконно захвачен вместе с полуостровом Крым, порядка 2 миллиарда кубометров газа. Этого было бы больше, чем достаточно для внутреннего потребления Крыма, если бы Украина не прекратила подачу электричества.

Отключение линий электропередачи привело к необходимости строить дополнительные энергомощности, для которых в свою очередь необходимо топливо. Россия приняла решение строить газовые электростанции, для чего к полуострову был проведен магистральный газопровод протяженностью 400 километров.