 

Путин исключил возможность освобождения политзаключенных украинцев

23 декабря 2016 г. 14:04
Источник: Новое время
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Президент России опроверг возможность освобождения удерживаемых в России граждан Украины, обвиняемых российским следствием в терактах и шпионаже.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 23 декабря, передает издание Медуза.

Один из украинских журналистов во время пресс-конференции попросил Путина освободить своего коллегу Романа Сущенко. В своем ответе российский президент сказал, что задержанные "дают признательные показания", а пытки к ним не применяются.

"Журналисты должны заниматься журналистикой, а режиссеры — производством спектаклей и фильмов", - ответил Путин.

Очевидно, в реплике о режиссере речь идет, о политзаключенном украинском режиссере Олеге Сенцове, обвиняемом в РФ в "подготовке терактов" в Крыму.

Напомним, 2 декабря Путин заявлял, что для освобождения украинского режиссера Олега Сенцова "необходимы определенные условия". В СМИ сообщали, что Киев ведет переговоры относительно возможного равноценного обмена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко на россиян, которые содержатся под стражей в Украине.

По делу Сущенко 15 декабря Мосгорсуд признал законным продление ареста украинского журналиста до 30 января 2017 года в виде содержания под стражей. При этом само заседание проходило в закрытом режиме.

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