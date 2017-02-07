Путин одобрил отмену уголовного наказания за побои в семье

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, отменяющие уголовное наказание за побои в семье, совершенные впервые.

На прошлой неделе поправки одобрила верхняя палата российского парламента, передает Русская служба Би-би-си.

"Речь идет о побоях, которые не требуют медицинских заключений, ибо они не причиняют вреда здоровью, это самые минимальные внутрисемейные споры с наименьшими последствиями", - пояснила тогда инициатор законопроекта сенатор Елена Мизулина.

В конце января законопроект был принят Госдумой. Против закона в ходе в ходе заседания нижней палаты парламента высказались только коммунисты.

Закон убирает из 116-й статьи уголовного кодекса - "Побои" - слова "в отношении близких лиц" и таким образом выводит из-под уголовной ответственности нанесение побоев родственникам - теперь они расцениваются как административное правонарушение.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за счет планов декриминализировать в России побои в отношении близких власти страны пытаются создать условия для создания крепких семей.