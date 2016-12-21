 

Путин по-прежнему считает развал СССР катастрофой – Песков

21 декабря 2016 г. 18:43
Источник: Зеркало недели
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Большинство русских сожалеют о потере колониальной империи. И мнение Путина – не исключение, а скорее правило.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин по-прежнему считает развал СССР "величайшей геополитической катастрофой ХХ века".

"Нет, не изменились. Путин по-прежнему считает, что это была катастрофа для тех народов, которые жили под крышей одного союзного государства. Это была катастрофа, которая значительно отбросила нас в нашем развитии", - сказал Песков в интервью телекомпании "Мир".

Песков заявил, "логика диктует потребность новой интеграции на пространстве бывшего Советского Союза. И здесь мы как раз видим СНГ".

Песков утверждает, что это сложный интеграционный процесс, "но безальтернативный для всех нас". "Мы видим, что на почве СНГ вызревают более динамичные, более тесные форматы взаимодействия, такие, как ЕЭАС, поэтому логика вот этой новой интеграции - она все-таки доминирует", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

По данным опроса "Левада-центра", проведенного в марте 2016 года, более половины жителей Российской Федерации (56%) сожалеют о распаде Советского Союза. Среди населения продолжает преобладать мнение о том, что распада СССР можно было избежать. Так считают 51% опрошенных.
 

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