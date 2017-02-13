 

Путин пригласил Штайнмайера в Россию - Der Spiegel

13 февраля 2017 г. 18:58
Источник: Зеркало недели
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У Кремля сложились лучшие отношения с новым президентом Германии, чем с его предшественником.

Президент России Владимир Путин пригласил избранного президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Россию "в любое удобное для него время".

Об этом сообщает Der Spiegel, добавляя, что Кремль одним из первых поздравил социал-демократа с назначением на высшую должность.

"Владимир Путин подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным двусторонней и международной повестке дня", - говорится в сообщении Кремля.

Немецкое издание отмечает, что до середины марта президентом Германии будет оставаться Йоахим Гаук. С ним у Кремля отношения сложились не самые лучшие. В 2012 году Гаук отменил встречу, на которой он вместе с Путиным должен был принять участие в открытии "Года Германии в России". Таким образом, за все 5 лет президентства Гаук так и не встретился с российским лидером.

В свою очередь, со Штайнмайером Кремль очень хорошо знаком еще со времен социал-демократического правительства Герхарда Шредера. К тому же, некоторые заявления Штайнмайера на посту главы немецкого МИД понравились Москве. К примеру, недавно он раскритиковал учения НАТО в Восточной Европе, назвав их "бряцаннием оружием".

В то же время, будущий президент Германии поддерживает сохранение санкций против России до выполнения Минских соглашений. Он предполагал постепенное ослабление давления на Москву, если она будет демонстрировать определенный успех в имплементации документа.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил "большого друга Украины" Штайнмайера с избранием президентом ФРГ. Он также выразил надежду на "продолжение дружественного и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной".

Экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмєр избран новым президентом Германии. За его кандидатуру проголосовало 931 из 1260 членов Федерального собрания Германии.
 

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