 

Путин связал обострение на Донбассе с желанием Украины "выставить себя жертвой агрессии"

02 февраля 2017 г. 20:01
Источник: РБК-Украина
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По словам Путина, "украинскому руководству нужны деньги"

Президент России Владимир Путин считает, что одна из причин обострения ситуации на Донбассе (в частности, продолжающиеся бои в районе Авдеевки) заключается в том, что Украина "пытается представить себя жертвой" в глазах международного сообщества.  Об этом он сказал в ходе визита в Венгрию, передает ТАСС.

"Украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", - считает российский президент.

Около 100 украинцев сегодня протестовали под посольством России в Италии против обострения военных действий в Авдеевке Донецкой области.
 

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