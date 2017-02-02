Путин связал обострение на Донбассе с желанием Украины "выставить себя жертвой агрессии"

По словам Путина, "украинскому руководству нужны деньги"

Президент России Владимир Путин считает, что одна из причин обострения ситуации на Донбассе (в частности, продолжающиеся бои в районе Авдеевки) заключается в том, что Украина "пытается представить себя жертвой" в глазах международного сообщества. Об этом он сказал в ходе визита в Венгрию, передает ТАСС.

"Украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", - считает российский президент.

Около 100 украинцев сегодня протестовали под посольством России в Италии против обострения военных действий в Авдеевке Донецкой области.

