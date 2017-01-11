Путин возглавил "топ негодяев" 2017 года - Bild

Немецкий журнал Bild опубликовал список "главных негодяев мира, которые могут испортить 2017 год". В издании напомнили об агрессии России на востоке Украины и войне в Сирии, а также отметили о потенциальной опасности РФ в связи с наличием у нее одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. Угрозу от Путина видят в плане дестабилизации ситуации в европейских странах и хакерских атаках, которые организует Кремль.

Вторым в списке назван глава Турции Реджеп Эрдоган, который хочет вернуть смертную казнь, захватил абсолютную власть и углубляет пропасть между Турцией и Евросоюзом.

На третьем месте в рейтинге "мировых негодяев" – глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который не раз заявлял о возможном применении ядерных ракет.

Четвертое место у президента Филиппин Родриго Дутерте, который признавался в убийствах людей и угрожал журналистам.

Пятое место заняла кандидат в президенты Франции от ультраправой партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен, которую назвали смертельной угрозой для Евросоюза. Также отмечается желание Ле Пен восстановить смертную казнь.

На шестом месте президент Сирии Башар Асад, который уже более пяти лет уничтожает гражданских ради удержания власти и восстановления своего режима в стране.

На седьмое место в Bild поставили лидера террористической организации “Исламское государство” Абу Бакра Аль-Багдади.