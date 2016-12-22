Рада исключила Савченко из делегации в ПАСЕ

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

За соответствующий проект постановления о внесении изменений в постановление об "Обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям об освобождении украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 года № 45-VIII проголосовали 237 депутатов.

Накануне соответствующее решение принял Комитет по иностранным делам.

Такое решение принято ввиду того, что на сегодняшний день изменились обстоятельства, и имеется несоблюдение равенства условий назначения членов Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ и с целью более точного соблюдения положений Устава Совета Европы и Правил процедуры".

В частности, в представлении к проекту постановления напоминается, что включение Надежды Савченко внеквотно в состав Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы предоставило ей иммунитет этой влиятельной международной парламентской организации, что в значительной мере способствовало освобождению Савченко, которая незаконно содержалась в России, и ее возвращению в Украину.