Рада одобрила введение единого электронного билета в транспорте

Депутаты Верховной Рады проголосовали за закон, который позволит вводить электронные билеты в городском транспорте.

Как сообщает Интерфакс-Украина, за закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте отдали свои голоса 265 нардепов.

Согласно документу, местные органы самоуправления получают полномочия вводить электронные билеты в городском пассажирском транспорте независимо от формы собственности.

Там, где будет введена автоматизированная система учета оплаты проезда, льготные категории пассажиров должны быть обеспечены электронными билетами.

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ.

Авторы законопроекта рассчитывают, что электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика.

Кроме того, предполагается, что система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократит время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

В пояснительной записке также указывается, что данное решение посодействует эффективному планированию маршрутов и графиков пассажироперевозок, росту экономических показателей транспортных предприятий за счет использования собранной в системе информации для внедрения и поддержки гибкой системы тарифов, снижению эксплуатационных затрат перевозчиков на организацию и контроль оплаты проезда, прозрачности расчетов перевозчиков, в том числе по возмещению затрат на перевозку пассажиров льготных категорий, повышению прибыльности транспортных предприятий и обновлению подвижного состава, а также повышению безопасности дорожного движения.