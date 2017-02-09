 

Рада определила полномочия старост в объединенных громадах

09 февраля 2017 г. 18:58
Источник: Зеркало недели
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Институт старост будет существовать в рамках объединенной территориальной общины.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно статуса старосты села, поселка)".

Закон поддержал 271 народный депутат. Закон более четко определяет статус старосты путем определения пространственных пределов его деятельности, круга полномочий, оснований и порядка досрочного прекращения полномочий, гарантий деятельности.

В частности, в действующее законодательство вводится понятие "старостинский округ", границы которого совпадают с границами территории юрисдикции советов тех громад, которые объединились. Этим вводится повсеместность института старост в рамках объединенной территориальной общины, что является гарантией защиты прав и интересов жителей всех сел и поселков.

В первом чтении законопроект был принят 8 сентября 2016 года.
 

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